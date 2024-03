via ai lavori di ristrutturazione

Dopo una lunga attesa durata dieci anni, i lavori per l’adeguamento e il risanamento del teatro comunale di Bosa sono finalmente in corso. Questo segna un passo importante verso la riapertura della struttura, che sarà destinata a un utilizzo pieno e sicuro da parte della comunità. Le prime fasi progettuali hanno preso avvio nel 2018, in seguito all’assegnazione di un finanziamento di 200mila euro da parte della Regione Autonoma della Sardegna, integrati da ulteriori 23mila euro provenienti dal bilancio comunale. Il progetto esecutivo, redatto dall’ingegnere Stella Monni e approvato a marzo 2023, è stato successivamente adeguato al nuovo prezzario nel mese di agosto e portato a gara. A dicembre, i lavori sono stati affidati all’impresa Ghiaccio srl. Le attività di risistemazione coinvolgeranno diversi aspetti cruciali della struttura. In particolare, si interverrà sull’adeguamento alle norme antincendio dei locali interni, con interventi mirati sulle strutture stesse, sulle attrezzature, sugli accessi, sui sistemi di trattamento dell’aria e sugli impianti. Inoltre, verranno effettuati lavori di risanamento e adeguamento interno dei locali, garantendo così

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie