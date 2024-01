Abbasanta

Stamane ad Abbasanta il primo di una serie di incontri decentrati

Tre riunioni decentrate del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con raggruppamento dei Comuni secondo la ripartizione corrispondente a quella dei Comandi di Compagnia dell’Arma dei Carabinieri. L’iniziativa è promossa dalla Prefettura di Oristano e stamane il prefetto Salvatore Angieri ha presieduto la prima di queste riunioni, ad Abbasanta, nella sede dello Squadrone carabinieri eliportato cacciatori di Sardegna. Sul tavolo un confronto sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio compreso tra il Barigadu, il Guilcier e il Montiferru.

Il prefetto ha invitato i Comuni a potenziare gli organici delle polizie locali, per supportare l’operato delle forze dell’ordine. Angieri ha sottolineato “l’importanza di ascoltare da vicino le esigenze dei territori per acquisire quel quid in più di conoscenza che consente di intraprendere le iniziative giuste e ponderate in relazione alle diverse specificità”.

Insieme al prefetto erano presenti il questore Giuseppe Giardina, il comandante provinciale dei carabinieri Steven Chenet e il comandante provinciale della guardia di finanza Giancarlo Sulsenti.

La riunione è stata preceduta da un briefing con i comandanti delle stazioni dei carabinieri facenti capo al Comando Compagnia di Ghilarza, durante il quale è stato fatto un bilancio sull’attività svolta e sulle criticità riscontrate.

“I risultati raggiunti”, si legge in una nota della Prefettura, “si ritengono soddisfacenti. Infatti, l’intensificazione dei servizi di monitoraggio e vigilanza da parte delle forze dell’ordine presenti nel territorio ha determinato un calo dei reati. Successivamente, il prefetto ha avviato i lavori del Comitato dando voce ai sindaci, che hanno rappresentato le varie problematiche dei territori amministrati e illustrato le iniziative promosse per rafforzare la protezione dei propri concittadini e migliorare il decoro urbano, ma anche per promuovere lo sviluppo del territorio”.

“Illuminazione, cura del verde, lotta al degrado e al disagio giovanile”. Queste le linee direttrici del prefetto. È stata assicurata la massima e costante attenzione da parte delle forze di polizia, anche attraverso mirati servizi di controllo del territorio, in particolare per la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa, delle truffe e dello spaccio di stupefacenti.

È stata richiamata quindi l’attenzione dei primi cittadini sull’importanza di “investire in sicurezza”, in primo luogo implementando i sistemi di videosorveglianza. “Strumenti”, ha detto il prefetto Angieri, “sempre più strategici per prevenire e contrastare i fenomeni criminosi oltreché migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini. Sarebbe anche auspicabile un potenziamento degli organici delle polizie locali per supportare efficacemente l’azione delle forze dell’ordine”.