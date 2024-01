Sedilo

Danni molto gravi, famiglia in salvo

Il tetto in legno di un’abitazione ha preso fuoco, alimentando un pericoloso incendio. E’ accaduto a la notte scorsa, intorno alle 2.30, a Sedilo, in un edificio di via Sussarello, all’ingresso del paese. I proprietari allarmati e spaventati hanno chiamato i soccorsi e sono usciti all’esterno della casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta.

La squadra del 115 ha lavorato per diverse ore prima di spegnere le fiamme.

Non risultano feriti, ma i danni sono notevoli.

Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per individuare le cause dell’incendio.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Ghilarza.

Mercoledì, 24 gennaio 2023