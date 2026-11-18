(Adnkronos) - Si sono conclusi i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping a Schenzhen. Lo riferisce la Tass. Russia e Cina stanno adottando un approccio costruttivo per costruire un ordine mondiale multipolare più equo, ha affermato Putin. "Il coordinamento in materia di politica estera tra Russia e Cina rimane stabile e si sta evolvendo positivamente. In un clima geopolitico difficile, stiamo adottando approcci costruttivi per costruire un ordine mondiale multipolare più equo", ha dichiarato il presidente russo.

L'incontro si è svolto presso la residenza di Stato Qilin Shanzhuang, la Villa Qilinyuan. Iniziato intorno a mezzogiorno ora locale, ha visto la partecipazione di numerosi delegati. La discussione si è concentrata sulle prospettive di ulteriore cooperazione economica. La conversazione è poi proseguita con una colazione di lavoro in un piccolo gruppo. Insieme al presidente russo erano presenti il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov, e il suo assistente, Yuri Ushakov. Complessivamente, l'incontro tra i leader russo e cinese è durato oltre due ore.

Putin si aspetta che il prossimo incontro trilaterale con i leader statunitense e cinese Donald Trump e Xi Jinping, previsto a margine del vertice Apec, possa produrre significativi benefici potenziali. Intervenendo al vertice economico di Schenzhen, Putin ha osservato che la piattaforma di cooperazione economica Asia-Pacifico offre significative opportunità di dialogo costruttivo a tutti i livelli e, soprattutto, tra i leader delle principali economie, "che possono scambiarsi opinioni attorno a un tavolo, risolvere eventuali disaccordi interstatali in materia di politica, economia e sicurezza ricercando compromessi e bilanciando gli interessi, e lavorare insieme per rafforzare le basi dello sviluppo sostenibile globale".

"Pertanto, mi aspetto grandi potenziali benefici dal prossimo incontro trilaterale tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti, che è previsto a margine del vertice Apec", ha affermato Putin. "Nel turbolento mondo odierno - ha osservato - data la frammentazione dell'economia globale e la crescita dei rischi militari e politici, l'unità anziché la disunione, l'uguaglianza anziché l'egemonia, la collaborazione anziché l'isolamento e il dialogo anziché gli ultimatum sono quanto mai necessari".

Il presidente cinese e il presidente russo si sono incontrati a margine del vertice della Cooperazione economica asiatico-pacifica a Shenzhen, impegnandosi a preservare relazioni bilaterali stabili e a promuovere un ordine globale multipolare in un contesto segnato da crescenti incertezze internazionali, alla vigilia dello storico vertice trilaterale con gli Stati Uniti. Sottolineando la solidità della loro partnership, Xi ha osservato che i rapporti tra Cina e Russia "restano saldi come una montagna in mezzo al vento e alla pioggia", esortando entrambe le parti ad adottare una visione strategica di lungo periodo per infondere maggiore stabilità e certezza negli affari globali.

Il leader russo è atterrato a Shenzhen poco prima delle 2 del mattino di mercoledì, ricevendo sulla pista un'accoglienza ufficiale da parte di Cai Qi, quinta carica dello Stato cinese: si tratta del ricevimento aeroportuale di più alto livello riservato finora a un leader straniero in visita per il summit Apec.

Secondo quanto riportato dai media russi, la fitta agenda di Putin a Shenzhen comprende il primo vertice tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti, le sessioni ufficiali dell'Apec e una visita programmata all'Università MSU-BIT di Shenzhen. Oltre allo storico incontro trilaterale, una prima assoluta tra i tre capi di Stato, è previsto anche un bilaterale separato tra Putin e il presidente statunitense Donald Trump, unitamente a colloqui con i leader di diverse altre nazioni. La Casa Bianca ha reso noto che i prossimi colloqui dovrebbero concentrarsi sul contenimento della proliferazione delle armi nucleari, sullo sfondo dei conflitti in corso in Iran e in Ucraina. In precedenza, il presidente Trump aveva affermato che i leader avrebbero affrontato il tema della denuclearizzazione, oltre a Iran e Ucraina.

Nella mattinata di mercoledì, intervenendo all'Apec CEO Summit 2026 a Shenzhen, il presidente Xi ha dichiarato che la Cina è pronta a collaborare con tutte le parti per avanzare con maggiore fiducia e determinazione nella costruzione congiunta di una comunità dell'Asia-Pacifico orientata alla prosperità condivisa.