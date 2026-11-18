(Adnkronos) - Serata finale per "Tale e Quale Show", che si appresta a eleggere il vincitore della 16a edizione: oggi, mercoledì 18 novembre, alle 21.30 su Rai1, Carlo Conti sarà in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per la nona e ultima puntata del varietà, che ha conquistato il primato di ascolti nella serata del mercoledì e che saluterà il pubblico con un appuntamento ricco di musica, emozioni e spettacolo, al termine del quale sarà proclamato il ‘Campione di Tale e Quale Show 16’.

L’ottava puntata ha visto trionfare Roberta Morise con la sua interpretazione di Mia Martini, sulle note di ‘Gli uomini non cambiano’ e ora sarà proprio lei la concorrente da battere, in una finale che si annuncia difficile: solo 2 punti la dividono infatti da Selma, che è in seconda posizione.

Per gli undici protagonisti del programma è arrivato il momento dell’ultima trasformazione: Morise proverà a mantenere la vetta con Annie Lennox mentre Jasmine Carrisi vestirà i panni di Billie Eilish e Maddalena Corvaglia quelli di Miley Cyrus. Selma omaggerà Aretha Franklin, Paola Perego sarà Alice e Anna Pettinelli si trasformerà in Cristiano Malgioglio. Sul fronte maschile, Stefano Meloccaro si trasformerà in Roberto Vecchioni, Max Paiella ricorderà il mito di Frank Sinatra, Andrea Perroni sarà Antonello Venditti e Vladimir Randazzo si confronterà con Massimo Ranieri. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, poi, per l’ultimo ‘duetto impossibile’ porteranno sul palco due grandi protagonisti del cinema italiano: Alberto Sordi e Nino Manfredi.

A giudicare le esibizioni ci saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per l’occasione dal duo comico Ficarra e Picone. Il pubblico da casa potrà partecipare alla gara attraverso i social del programma, Instagram, Facebook e X, esprimendo le proprie preferenze. Le tre performance più votate, riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto, che si aggiungeranno a quelli assegnati dalla giuria e contribuiranno a determinare la classifica finale.

Tutte le interpretazioni saranno rigorosamente dal vivo, con gli arrangiamenti musicali del maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. Importantissimi, come sempre, saranno il lavoro di trucco, acconciature, costumi e preparazione artistica, indispensabili per rendere ogni trasformazione il più possibile fedele all’originale. A seguire i concorrenti saranno i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.

Il vincitore assoluto della sedicesima edizione, conquisterà il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 16’. Il premio invece sarà devoluto in parti uguali alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti. Ma le sorprese di ‘Tale e Quale Show’ non finiscono, perché a dicembre arriverà ‘Tale e Quale Duetti’, un evento speciale unico, che vedrà protagonisti 21 artisti, divisi in 10 coppie, pronti a trasformarsi in grandi interpreti della musica italiana e internazionale per dare vita a celebri duetti e a uno specialissimo Trio (al termine della serata sarà proclamata la coppia vincitrice).

"Tale e Quale Show" è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.