(Adnkronos) - Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin mercoledì a margine del vertice Apec a Shenzhen. I due leader dovrebbero poi tenere un incontro trilaterale con il presidente statunitense Donald Trump giovedì. Lo riporta il South China Morning Post.

Putin ha detto che il vertice trilaterale con Xi e Trump sarà "molto utile" ed ha sottolineato, come Xi nel suo discorso, l'esigenza di porre fine alle barriere commerciali e ai dazi. Il presidente russo ha affermato davanti alla platea Apec che sanzioni, dazi e limitazioni alle esportazioni possono frenare lo sviluppo. L'Europa e gli Stati Uniti si sono "puniti da soli" con tali misure. Putin ha aggiunto che le nazioni europee, interrompendo le forniture di risorse energetiche russe, hanno provocato il proprio stesso declino. Negli ultimi 35 anni, il peso dei Paesi in via di sviluppo e dei mercati emergenti è quasi raddoppiato, ha ricordato.

Putin ha ricordato inoltre che la Russia ha avanzato la propria candidatura per la presidenza dell'Apec nel 2035 e confida che l'offerta del Paese venga sostenuta e approvata dai membri dell'organizzazione. Il presidente russo ha evidenziato la forte domanda di unità, uguaglianza e partnership in un "mondo turbolento". La Russia è pronta a condividere la propria esperienza nel campo delle piattaforme digitali e dell'AI, ha detto, "possiamo fungere da fornitori affidabili di soluzioni moderne".