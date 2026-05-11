- CAGLIARI, 11 MAG - È stato un vertice di maggioranza fiume quello convocato dalla presidente della Regione Alessandra Todde questo pomeriggio a Villa Devoto. Al tavolo la governatrice ha riunito, dopo molti mesi e a quasi metà legislatura, gli assessori della giunta, i segretari e coordinatori dei partiti e i capigruppo del consiglio regionale, anche per placare gli animi di chi, come Sinistra Futura, aveva sollecitato un maggiore confronto e collegialità.
Al centro dell'incontro, durato oltre tre ore,
la variazione di bilancio da 750 milioni che attende ancora di
approdare in commissione Bilancio dopo l'approvazione in giunta
venti giorni fa e il cui via libera finale slitterà, a dispetto
degli auspici, al mese di giugno, presumibilmente dopo le elezioni
comunali. Del tesoretto totale, che contiene le risorse arrivate
dallo Stato con la vertenza entrate, circa un terzo è destinato
alla sanità; il resto è stato oggetto delle interlocuzioni interne,
con circa 300 milioni a disposizione dei consiglieri regionali.
E se negli obiettivi la manovrina avrebbe dovuto
contenere principalmente misure strutturali e programmatiche, ci
sarà anche spazio per misure emergenziali come quella, ancora da
quantificare, per compensare le aziende di autotrasporto dai
rincari del carburante. Misure che devono comunque fare i conti con
le stringenti normative europee sugli aiuti di Stato. "Non c'è
alcun rischio che la variazione diventi emergenziale - ha precisato
Todde al termine del vertice - è una variazione di bilancio
politica e la riunione di maggioranza è assolutamente andata in
questa direzione. Abbiamo condiviso le priorità, su tutte la
sanità, e tutta la maggioranza è concorde sul fatto che le risorse
devono essere messe su quel punto. Abbiamo parlato però anche di
temi cogenti come per esempio il caro carburante per la logistica e
il carovita che...