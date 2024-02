Cabras

Dedicati alle donne in dolce attesa, che dovranno fare richiesta di un pass

Saranno tinteggiate con una apposita vernice rosa e segnalate attraverso una cartellonistica specifica le aree che l’amministrazione di Cabras, guidata dal sindaco Andrea Abis, ha scelto come idonee per la realizzazione degli stalli rosa. Uno si trova nella via Tharros, nei pressi del Museo civico Giovanni Marongiu, l’altro nella piazza Don Sturzo. Si tratta di stalli dedicati alle donne in stato di gravidanza, particolarmente utili per agevolare le operazioni di manovra e ridurre le distanze da percorrere, oppure ai neo-genitori di un minore fino ai due anni di età, con la clausola che il bambino sia presente in auto al momento della sosta.

“Abbiamo scelto due zone particolarmente frequentate, al fine di poter rendere un servizio valido alle mamme e ai papà che si recano negli uffici pubblici oppure che desiderano visitare i beni culturali custoditi al museo”, ha affermato l’Assessora alle Politiche Sociali, Assistenziali e Pari opportunità Laura Celletti. Questo provvedimento è stato concepito come un contributo sociale a sostegno del benessere delle gestanti e delle famiglie con dei bambini molto piccoli”.

Per stabilirne l’utilizzo il Consiglio comunale ha di recente approvato un regolamento che prevede il rilascio di un pass ai residenti che ne facciano richiesta, presentando un certificato medico attestante lo stato di gravidanza nonché la data presunta del parto, oppure, una volta diventati genitori a seguito di un’autocertificazione. In entrambi i casi è obbligatoria per legge l’imposta di bollo di 16 euro.

Il regolamento è provvisorio e resterà in vigore finché non ne verrà istituito uno a livello nazionale, che gestirà gli stalli rosa in maniera unitaria su tutto il territorio.

Martedì, 27 febbraio 2024