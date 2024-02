Cronaca Sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri

I vigili del fuoco sul luogo dell'incidente

Palau

L’auto ha sbandato ed è finita fuori strada ribaltandosi in un dirupo. Alla guida c’era una donna, rimasta ferita e trasportata in ambulanza in ospedale.

L’incidente si è verificato intorno alle 14 lungo la strada Provinciale 123 che collega Arzachena con Palau.

Per cause da accertare la donna ha perso il controllo della sua auto all’altezza di Capo d’Orso.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Arzachena e i carabinieri di Palau.

La squadra del 115 ha messo in sicurezza la strada.

Martedì, 27 febbraio 2024

