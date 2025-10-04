Verissimo, ospiti e interviste oggi sabato 4 ottobre

(Adnkronos) - Oggi, sabato 4 ottobre, e domani, domenica 5, torna su Canale 5, con il doppio appuntamento del weekend, 'Verissimo'. Alla conduzione Silvia Toffanin, che quest’anno festeggia i suoi vent’anni alla guida del talk show. Al centro della nuova stagione tanti ospiti con i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita.

Per la prima volta a Verissimo la carriera e la vita privata dell’avvocato, e tra i giudici di 'Forum', Annamaria Bernardini de Pace. Prima intervista anche per un grande talento: Nicolò Martinenghi, oro alle Olimpiadi di Parigi e argento agli ultimi Mondiali di Nuoto di Singapore.

E ancora, il percorso complicato per trovare se stessa, della modella Carly Tommasini. Inoltre, tutto l’amore per suo marito Ascanio e per la sua famiglia di Katia Pedrotti. A Verissimo anche la terribile vicenda che vede protagonista Francesca De Andrè che sta cercando di curare le ferite di un amore tossico e pericoloso.

Infine, direttamente da 'Tradimento' Caner Şahin e Feyza Sevil Güngör, gli attori che interpretano i personaggi di Tolga e Oylum nella serie di Canale 5.

Per la prima volta a Verissimo un campione dello sport: Alessandro Michieletto, il pallavolista che ha fatto sognare tutta Italia vincendo, con la Nazionale Maschile, l’ultima Coppa del Mondo di Volley.

Silvia Toffanin accoglierà Lino Banfi, un super bisnonno, con 65 anni di carriera.

In studio, le emozioni di Veronica Peparini e Andreas Müller, che dopo tanti anni d’amore e la nascita delle loro gemelline, il 29 settembre sono finalmente diventati marito e moglie.

Inoltre, spazio a Gianni Sperti volto storico di 'Uomini e Donne' e a due ex gieffini molto innamorati: Helena Prestes e Javier Martinez.

Infine, la drammatica testimonianza di Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, la donna brutalmente uccisa nel 2022 dall’ex compagno, condannato all’ergastolo.