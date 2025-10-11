Verissimo, ospiti e interviste oggi sabato 11 ottobre

(Adnkronos) - Verissimo torna questo weekend, sabato 11 ottobre e domenica 12 ottobre, con un nuovo doppio appuntamento condotto da Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista, la 'Iena' Roberta Rei. A Verissimo, dopo la dolorosa perdita di papà Siniša, la serenità ritrovata di Virginia Mihajlovic accanto ai suoi piccoli Violante e Leone Siniša.

E ancora, il racconto di vita, tra luci e ricordi sconvolgenti, dell’ex calciatore Andrea Carnevale, il periodo difficile di Michela Miti, ex attrice, protagonista di molte commedie degli anni ’80 e la voce di Clara. In studio, anche l’attore Giampaolo Morelli con la moglie Gloria Bellicchi e infine, direttamente da 'La forza di una donna', l’attrice Seray Kaya che nella serie di Canale 5 interpreta il ruolo di Sirin.

Silvia Toffanin intervisterà un simbolo del cinema italiano: Ornella Muti. E da un mito del nostro cinema a un’icona della musica, ora tra i giudici su Canale 5 di 'Io Canto Family': Patty Pravo. A Verissimo anche l’attrice Miriam Leone, dal 16 ottobre al cinema con il film 'Amata'.

Inoltre, spazio al campione Mattia Bottolo, protagonista, con la Nazionale Maschile, degli ultimi Mondiali di Volley e al racconto di Paola Caruso. E ancora, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a 'Uomini e donne', rivivranno con il pubblico le emozioni del loro recente matrimonio.

Infine, in studio Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. L’uomo, ad oggi, è l’unico indagato per la morte della moglie.