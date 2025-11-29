Torna Verissimo su Canale 5 oggi con ospiti e interviste tra cinema, tv e cronaca nella puntata di sabato 29 novembre. Silvia Toffanin aprirà il pomeriggio accogliendo per la prima volta Benedetta Porcaroli, a breve al cinema con Il rapimento di Arabella, film per il quale è stata premiata al Festival del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti, come miglior attrice.

Omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa la scorsa settimana all'età di 91 anni, con l'intervista a Mario Lavezzi, grande amico della regina della musica italiana. Quindi, in studio ecco Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Gemma Galgani tra vita privata e carriera. Infine, spazio a Ece Uslu, l’attrice che interpreta il personaggio di Sumru nella serie di Canale 5 La notte nel cuore.

La puntata di domani, in programma alle 16 di domenica 29 novembre, inizia con i Pooh che in studio celebreranno i 60 anni di carriera. Spazio quindi a Diego Dalla Palma, che risponderà alle domande di Silvia Toffanin dopo aver annunciato la decisione di programmare la sua morte prima di compiere 80 anni.

Verissimo darà voce quindi al drammatico racconto di Mihaela, mamma di Patrizia Cormos, una dei tre ragazzi tragicamente morti il 31 maggio del 2024, inghiottiti dalla furia del fiume Natisone. E ancora, a un mese dalla nascita della loro piccola Clara Isabel, in studio Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser.

Infine, la testimonianza toccante di Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio, i genitori di Davide. Il ragazzo è in coma dal 2022 dopo un pestaggio, avvenuto a Crotone, per uno scambio di persona.