Verissimo, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni
Verissimo torna oggi, domenica 1 febbraio, alle 16.00 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto.
Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta a Verissimo, uno dei conduttori più amati della tv: Carlo Conti. Sarà ospite per un racconto inedito anche l’ex tennista Fabio Fognini. E ancora, sarà in studio Samira Lui, che ogni sera con Gerry Scotti entra nelle case degli italiani grazie a 'La Ruota della Fortuna'.
Inoltre, emozioni e musica con Kekko Silvestre dei Modà e Bianca Atzei, insieme nel nuovo singolo 'Ti amo ma non posso dirlo'. Ospiti del talk, con i loro percorsi, anche Carolyn Smith e la modella Eva Riccobono.
Infine, Silvia Toffanin intervisterà l’eroe di Crans-Montana Paolo Campolo, che nel rogo di Capodanno, scoppiato nel locale Le Constellation, grazie al suo coraggio, ha salvato molti ragazzi intrappolati.
