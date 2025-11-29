Antonella Mosetti sarà ospite oggi in studio a Verissimo per un’intervista ritratto della sua vita privata e professionale. La showgirl riappare in televisione dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi, conclusa prematuramente a causa del dolore per un lutto familiare.

Antonella Mosetti, chi è

Antonella è una showgirl italiana, ha fatto il suo esordio in tv nel 1993 con ‘Non è la Rai’, il programma di Italia 1 a cui partecipa per due stagioni. Negli anni successivi comincia a essere un ospite fisso in diversi programmi televisivi, in alcuni compare in veste di ballerina, come in ‘Ciao Darwin’. Nel 2001 affianca Mike Bongiorno alla conduzione di ‘Paperissima Sprint’, mentre l’anno successivo approda in Rai, dove presenta lo show pomeridiano 'Casa RaiUno' insieme a Massimo Giletti. Nel 2016 partecipa alla prima edizione del 'Grande Fratello Vip', in coppia con la figlia Asia Nuccetelli. E nel 2019 partecipa come giurata a ‘All Together Now’.

Vita privata

Antonella Mosetti è stata sposata dal 1995 al 2003 con Alessandro Nuccetelli, padre di sua figlia Asia, nata nel 1996. Terminato il matrimonio, la showgirl vive una relazione con Davide Lippi, finita però a causa di un tradimento da parte di lui.

Nel 2007 comincia la storia, da lei definita "la più importante della mia vita", con il campione olimpico di scherma Aldo Montano, fino al 2012. La coppia sognava di costruire una famiglia. Un sogno infranto da due dolorosi aborti spontanei: "Fui operata d'urgenza. Non c’era più nulla da fare. Siamo stati malissimo", aveva rivelato la showgirl. "Ne abbiamo persi due nell'arco della nostra storia. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore".

La morte del padre

Antonella Mosetti aveva abbandonato prematuramente L’Isola dei Famosi Dopo giorni di profonda crisi, spiegando che il motivo era legato al dolore per la perdita del padre, un lutto troppo grande e difficile da superar. "Sono venuta qua per ritrovare il mio papà, ma mi sono sentita ancora più lontana da lui", aveva detto in lacrime.

Mosetti era apparsa in crisi sin dai primi giorni in Honduras. La fame e la stanchezza della prima settimana si erano sommate alla mancanza del padre scomparso poco mesi prima. "Non ce la faccio neanche a parlare. Mi dispiace tanto. Non ho ancora elaborato la morte di mio papà e non riesco a stare ferma nella noia", aveva raccontato la concorrente in diretta. "Ho un dolore talmente forte che la notte mi sveglio per la nausea, non dormo. Sono esaurita. Questa cosa mi fa stare troppo male. Non riesco neanche a spiegarlo", aveva aggiunto.