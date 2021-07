Vendere argento usato, i consigli per farlo

Vendere argento usato per monetizzare: una tendenza in crescita già da qualche anno che è andata ad affiancare la medesima azione riferita all’oro. Se dar via il proprio oro usato in cambio di denaro contante è stato uno dei metodi per superare la crisi economica globale nata nel 2008 dai mutui subprime, di recente ci si sta rivolgendo anche all’argento, parente meno nobile del prezioso metallo giallo.

Visto che nelle città di tutta Italia stanno spuntando come funghi i compro argento usato, vediamo alcuni consigli per effettuare questa operazione in totale sicurezza. Quindi quali sono le strade ed i consigli da seguire per vendere argento usato.

Conoscere la valutazione: prima di vendere l’argento usato è bene informarsi sul prezzo corrente del metallo. Un po’ come accade per l’oro, la quotazione segue diversi parametri a partire dalla purezza. La richiesta poi in una precisa fase storica contribuisce a far salire o scendere la quotazione dell’oro. Scegliere un venditore di riferimento: una volta apprese informazioni sulla quotazione dell’argento si dovrà procedere con la scelta dell’operatore al quale rivolgersi. Come detto i servizi di compro argento usato ormai sono tantissimi, c’è solo l’imbarazzo della scelta. È bene non farsi attirare troppo da proposte commercialmente ammiccanti, con promesse di valutazioni super che poi, nel concreto, spesso non corrispondono a realtà.

L’influenza della Borsa sull’andamento dell’argento

In linea generale i prezzi dell'argento aumentano quando c'è un incremento della domanda per il metallo, sia perché gli investitori fuggono da investimenti più rischiosi (come le azioni) e cercano investimenti più sicuri; sia perché i consumatori acquistano più articoli che richiedono componenti in argento.

I prezzi dell'argento in genere scendono, d'altra parte, quando gli investitori puntano ad una crescita del potenziale guadagno o quando i consumatori acquistano meno articoli realizzati in argento.

Da ricordare poi che, esattamente come accade per l’oro, anche l’argento usato segue una quotazione che viene stabilita dall’andamento generale delle Borse internazionali. Elementi come richieste di acquisto o di vendita del metallo preziosi vanno ad influire in modo diretto sulla quotazione del metallo. Un parametro che, di conseguenza, può variare anche su base giornaliera.