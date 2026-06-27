Ac75 di Luna Rossa in mare a Cagliari per preparare l'America's cup del prossimo anno a Napoli. Dopo il tow test (traino) e le prime prove tecniche, sono riprese le sessioni di navigazione nel Golfo degli Angeli.
Da un lato, a terra, progettisti e ingegneri
continuano la fase di R&D (ricerca e sviluppo) per ottimizzare
la barca in vista dell'evento del 2027. Dall'altro, le soluzioni e
le novità vengono testate in acqua, allenando contemporaneamente
l'equipaggio.
"Siamo al quinto giorno - spiega Horacio
Carabelli, design director di Luna Rossa - Le regole, come sappiamo
sono cambiate, ma al momento direi che è molto difficile scorgere i
cambiamenti dall'esterno; l'unica cosa evidente è la conformazione
del pozzetto che è stata modificata per ospitare le cinque persone
di equipaggio più l'ospite. La barca, poi, è più leggera rispetto
alla precedente Coppa ed è più facile da condurre con poca aria.
Attualmente stiamo ancora navigando con i foil della scorsa
campagna, ma presto aggiorneremo tante cose. Contenti con la nuova
configurazione del layout: mi sembra che la barca stia rispondendo
molto bene, come avevamo previsto".
La trimmer Maria Giubilei è la prima donna ad
aver navigato sull'AC75 Luna Rossa e non nasconde l'emozione: "È
stato bellissimo. In questi giorni stiamo facendo diversi test e
rotazione di equipaggio, salire a bordo è stato incredibile, lo
sognavo da tempo. Per quanto riguarda il ruolo della donna a bordo,
immagino che ogni team farà le sue scelte ma il playbook di Luna
Rossa non è stato ancora definito".
Anche Peter Burling, uno dei timonieri del team,
condivide le sue impressioni dopo i primi giorni in mare:
"Certamente è una barca diversa da quella a cui ero abituato - dice
- Ci vuole sempre un...