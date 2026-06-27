Si è conclusa ieri pomeriggio, con una tavola rotonda e con la consegna degli attestati, la prima edizione della Summer School in prevenzione e gestione dei rischi, organizzata dall'Università degli Studi di Cagliari con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) come prima scuola intensiva di alta formazione in Sardegna dedicata ai rischi naturali e ambientali.
All'iniziativa, durata cinque giorni negli spazi
del campus di Monserrato, hanno partecipato attivamente la
direzione generale della Protezione civile, il comando dei vigili
del fuoco di Cagliari e il comitato di Cagliari della Croce Rossa a
testimonianza della forte integrazione tra mondo accademico e
sistema operativo di gestione delle emergenze.
Protagonisti della scuola, venticinque tra
studenti e studentesse, professionisti del settore, selezionati tra
le quasi 150 domande di iscrizione arrivate da tutta Italia. In
campo anche 100 volontari e volontarie schierati dagli enti
coinvolti, decine di mezzi attrezzati e sei unità cinofile.
Completata la fase teorica e di preparazione, la
scuola - quest'anno incentrata sul rischio idrogeologico - è
entrata nel vivo giovedì, con una giornata interamente dedicata a
tre simulazioni di emergenza, costruite per riprodurre scenari
realistici e mettere concretamente alla prova i partecipanti nelle
diverse fasi della crisi, dall'attivazione delle strutture
operative al coordinamento delle funzioni previste dai piani
comunali di protezione civile.
La scuola si è conclusa con una tavola rotonda
sull'iniziativa e con la consegna degli attestati di
partecipazione, alla presenza del prorettore per il territorio e
l'innovazione, Fabrizio Pilo, che ha portato i saluti del rettore,
Francesco Mola, e sottolineato l'importanza dell'iniziativa:
"Affrontare dal punto di vista scientifico la gestione del rischio,
con il supporto di tutte le istituzioni interessate, è certamente
un'iniziativa di estrema importanza e attualità. Ogni giorno il
mutamento climatico ci mette di...