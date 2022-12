Dicono che a capodanno si arrivi anche a 120-150 euro per una cena.

Ma ci sono posti a pochi passi da Cagliari, dove fare il veglione con prezzi a partire da 35 euro, tutto incluso.

Ecco l'offerta proposta dal ristorante Pizzeria da Birillo a Sinnai:

Menu da 35 Euro

Antipasti di mare e terra

Giro Pizza senza limiti, tutte le pizze che vuoi, qualsiasi gusto.

Menu 55 Euro

Antipasti di mare e terra

cozze marinate e al sugo

Malloreddus e Ravioli

Arrosto misto e gamberoni

per entrambi i menu

- bevande a scelta,

contorni, frutta, panettone e pandoro

spumante, caffè e amaro

Bambini fino a 5 Anni 10 Euro

Prevista musica e animazione con il Dj Martini

oltre quota standard. E' richiesta una caparra del 20% per confermare la prenotazione.

per info 070765588 - 3475518364

Birillo è a Sinnai in Via Giardini n°7

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail