I nuovi giochi del casinò Nomini da giocare prima della fine dell'anno

Nuove slot, giochi da tavolo e specialità continuano ad arrivare in massa sui moderni siti di iGaming, rendendo difficile per i giocatori trovare titoli decenti in un tale flusso di uscite. Le lobby di siti come https://nomini-login.it sono state arricchite con centinaia di giochi quest'inverno, e alcuni di essi non dovrebbero essere ignorati dai giocatori.

Jingle Balls

Il primo gioco Nomini della lista dei titoli da giocare prima della fine dell'anno è stato creato da NoLimit City. Questo fornitore di software è conosciuto a livello internazionale e vanta decine di uscite di grande successo nella sua storia. L'ultimo titolo creato dalla società è a tema natalizio e le sue immagini ricordano quelle di un vecchio cartone animato. Lo stile rende sicuramente Jingle Balls unico, ma le meccaniche lo rendono ancora più interessante da provare.

La slot presenta una griglia molto insolita con sei rulli e cinque righe, anche se non sono distribuite in modo uniforme. Alcuni rulli hanno solo tre righe, mentre altri sono significativamente più grandi, e cambiano dinamicamente tra i giri. Questa disposizione consente al gioco di offrire un numero massimo quasi incredibile di 614.656 linee di pagamento. L'RTP del gioco raggiunge il 96,10%, mentre il moltiplicatore di vincite massimo è pari a x12.250.

Oltre alla meccanica responsabile della variazione dinamica del numero di linee di pagamento, Jingle Balls è dotata di un'ampia gamma di altre caratteristiche aggiuntive. Offre meccanismi caratteristici come xWays, xNudge, xSplit Wilds, oltre ad alcune caratteristiche tradizionali come i Giri Gratuiti, i Mini-Giochi Bonus e gli Acquisti Bonus.



Blade Master

Il secondo titolo Nomini della selezione si chiama Blade Master ed è stato creato da Backseat Gaming. Questo fornitore di software non è così grande come NoLimit City, ma ha comunque un certo numero di titoli decenti nel suo portafoglio. A differenza di tutti gli altri titoli, Blade Master non è ancora stato pubblicato, poiché la sua uscita è prevista solo per febbraio. Tuttavia, i giocatori stanno già discutendo attivamente del gioco e hanno intenzione di provarlo non appena uscirà.

La macchina avrà un layout interessante con cinque rulli e cinque righe, mentre il numero di linee di pagamento raggiungerà le diciannove. Anche il valore di ritorno al giocatore di Blade Master è già stato annunciato, raggiungendo un incredibile 96,29%. Anche il moltiplicatore di vincita massima di questo titolo sarà all'altezza dei migliori giochi del genere, poiché Blade Master offre ai suoi giocatori l'opportunità di ricevere vincite fino a 13.000 volte l'importo della loro scommessa iniziale.

Inutile dire che il gioco offre anche una serie di funzioni extra con cui i giocatori possono interagire. L'elenco comprende simboli Wild, giri gratuiti, acquisti bonus, simboli Scatter e simboli speciali responsabili del mini-gioco bonus. Nel complesso, ci si aspetta che il titolo abbia un enorme valore di rigiocabilità, e la sua versione demo è già disponibile per i giocatori per dare un'occhiata al suo processo di gioco.

Gem Crush

L'ultimo titolo della lista dei giochi Nomini degni di nota non è certo il meno importante. Gem crush è stato creato da NetEnt, il che garantisce già una qualità di alto livello. Il gioco è ovviamente a tema gemme e lo stile visivo semplice rende il titolo molto adatto ai principianti. Allo stesso tempo, i giocatori più esperti apprezzeranno sicuramente le meccaniche aggiuntive che il gioco ha da offrire.

Gem Crush è una slot Cluster Pays, il che significa che non è necessario far atterrare i simboli su linee di pagamento fisse perché le combinazioni vengano conteggiate. I simboli dello stesso tipo che si trovano uno accanto all'altro esplodono, garantendo al giocatore una vincita e costringendo altri simboli a scendere e a creare potenzialmente altre combinazioni. Insieme a un valore RTP del 96,10%, questa serie di meccaniche rende il gioco interessante sia per i neofiti che per gli utenti più esperti.