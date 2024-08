Le varianti di roulette più comuni che dovresti provare a Legiano

Come forse già saprai, la prima roulette a diventare popolare in Europa fu quella a uno zero, inventata da Françoise Blanc nel suo casinò di Bad Homburg a metà del XIX secolo.

Quello che forse non sai è che la ruota può cambiare radicalmente a seconda del tipo di roulette a cui stai giocando! Ci sono 3 tipi principali di roulette a Legiano, ognuno con le proprie puntate e i propri pagamenti.

Vuoi sapere in cosa sono diversi? Se sì, continua a leggere!

Roulette francese

La roulette francese ha 37 numeri: Da 1 a 36 nella tasca rossa e nera e un solo 0 nella tasca verde.

Il panno di gioco è tradizionalmente più grande rispetto alle altre versioni della roulette, come scoprirai presto.

La griglia dei numeri interna è la stessa della roulette tradizionale, mentre la griglia esterna offre un campo aggiuntivo per le scommesse alla pari: i numeri bassi 1-18, dispari, e il rosso su un lato; i numeri alti 19-36, pari, e il nero sull'altro.

In fondo al telo ci sono le colonne e il doppio.

Nella roulette francese è possibile piazzare un totale di 157 puntate, tra cui 37 puntate dritte, 60 chevals, 14 triplette, 23 carrés, 11 sestine, 3 colonne, 3 dozzine e 6 puntate alla pari.

Tieni presente che ogni casinò può offrire scommesse aggiuntive ai suoi tavoli, quindi è sempre meglio controllare ogni regola nel dettaglio!

Ciò che rende la roulette francese diversa dalle altre versioni della roulette di Legiano sono le due regole speciali, ovvero "La Partage" e "En Prison", che sono vantaggiose per il giocatore.

Queste regole si applicano solo alle scommesse alla pari. Vediamo cosa significano:

La Partage: Il giocatore effettua una puntata esterna (ad esempio, punta sul rosso). Se la pallina finisce sullo zero, il casinò restituisce immediatamente al giocatore metà della puntata.

En Prison: Allo stesso modo, se lo scommettitore piazza una scommessa esterna, può scegliere tra due opzioni se la pallina finisce sullo zero: può perdere solo il 50% della sua scommessa, oppure può decidere di "bloccare" la sua puntata al lancio successivo nella speranza di ottenere una vincita.

Roulette americana

La roulette americana è composta da un totale di 38 numeri: 1-36 nei campi rossi e neri, 0 e 00 nei campi verdi.

Si distingue facilmente dalle altre versioni per il doppio zero.

Non ha la ruota del gioco tradizionale, in quanto i numeri sono disposti in modo diverso rispetto alla versione francese e in un ordine completamente non casuale: tutti i numeri consecutivi sono esattamente sul lato opposto e nel colore opposto!

Sulla griglia laterale esterna troverai gli spazi per scommettere su colonne, dozzine e puntate pari: rosso/nero, pari/dispari e basso/alto.

In totale, a Legiano puoi piazzare ben 161 scommesse su questo gioco, tra cui 38 numeri interi, 62 cheval, 15 triplette, 22 carrès, 1 cinquina, 11 sestine, 3 colonne, 3 bicolori e 6 scommesse alla pari.

Grazie al doppio zero, la roulette americana ti permette di scommettere su 5 numeri con una sola fiche, ovvero sulla "fila superiore" dei numeri 0, 00, 1, 2 e 3.

Per il resto, la versione americana della roulette è abbastanza standard e molto simile alle altre due varianti.

C'è solo una regola aggiuntiva chiamata "Arrendersi", che è simile a "La Partage".

Roulette europea

Ultima, ma non certo per importanza, è la roulette europea. È la variante di roulette più popolare a Legiano.

La roulette europea è composta da 37 numeri, da 1 a 36, più un singolo 0, che rispecchia la stessa disposizione dei numeri della ruota francese.

Tuttavia, il tavolo e il panno da gioco ricordano la versione americana, in quanto sono più piccoli e le puntate sono scritte in inglese.

I campi e le scommesse in rete e fuori rete sono gli stessi delle altre due versioni.

Tuttavia, la fiche di ogni giocatore è di un colore diverso. Tradizionalmente, le tipiche puntate francesi non sono disponibili in questa variante, ma alcuni casinò si discostano da questa usanza e le offrono comunque.

In questo caso, viene utilizzata la cosiddetta pista, una superficie di gioco che replica la disposizione dei numeri della ruota sul tavolo (simile a una pista da corsa), rendendo molto più facile e veloce piazzare scommesse speciali.

