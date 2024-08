Allerta Meteo: Ferragosto di maltempo in Sardegna, previsti piogge e temporali

I piani per un Ferragosto sotto il sole potrebbero essere rovinati dal maltempo in arrivo. Le previsioni meteo indicano che la Sardegna sarà colpita da piogge e temporali, un cambio di rotta rispetto al caldo che ha dominato l’estate fino ad ora. Chi aveva programmato una giornata di relax in spiaggia, dovrà attrezzarsi con l'ombrello oltre che con l’ombrellone.

L’Italia continua a vivere un agosto segnato da un’alternanza estrema tra caldo e maltempo. Le temperature, ancora elevate soprattutto al Centro e al Sud, non hanno impedito lo scoppio di forti temporali pomeridiani, destinati ad intensificarsi nei prossimi giorni. In Sardegna, così come nel Nord-Ovest, il peggioramento delle condizioni meteo è previsto già a partire da giovedì, raggiungendo il culmine proprio nel giorno di Ferragosto.

L’intera settimana sarà caratterizzata da fenomeni meteo violenti e diffusi, con temporali che si susseguiranno quotidianamente. Mentre le temperature al Centro/Sud rimarranno stabili fino a sabato, la Sardegna vedrà un calo termico già da giovedì, portando un Ferragosto all'insegna del maltempo.

Per chi si trova in Sardegna, è importante essere preparati a condizioni meteorologiche variabili e potenzialmente pericolose. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto per chi ha in programma escursioni o attività all’aperto.

Questo Ferragosto, quindi, potrebbe richiedere qualche accorgimento in più: meglio tenere a portata di mano l’impermeabile, per non farsi sorprendere dai temporali improvvisi che minacciano di stravolgere i piani di molti.

