Arriva il gran caldo, rilassati al Vanity Beach di Solanas

L'estate è alle porte e la spiaggia di Solanas è pronta ad accoglierla con una nuova stagione in totale sicurezza.

Ha inaugurato la stagione il Vanity Beach, storico stabilimento balneare al centro della spiaggia di Solanas .

Dopo il grande successo di Sabato 12 Giugno con la tributo band "Tieni il tempo" e i più grandi successi degli 883 e di Max Pezzali in versione acustica, Domenica 13 Giugno dalle ore 17, musica e animazione con il dj Beppe Murru che inaugurerà le domeniche del Vanity all'insegna della buona musica in totale sicurezza.

Quest'anno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, il nuovo Staff del Vanity accoglierà i clienti nel suoi 2.000 mq di stabilimento, dove sarà consentito trascorrere le giornate negli ombrelloni e lettini con ampi spazi ben distanziati (postazioni di 14 mq per ogni nucleo famigliare) in totale sicurezza con prezzi a partire da 15 euro (OMBRELLONE + 2 LETTINI).

Sarà possibile anche ordinare il pranzo e comporre le insalate con le nuove "Vanity Poke" composte da prodotti freschi e a KM 0, inoltre grazie all'innovativo servizio "SERVIZIO GRATUITO BAR ALL'OMBRELLONE VIA WHATSAPP" sarà possibile ordinare pasti e bevande, comodamente dal proprio lettino con il proprio smartphone.

Ogni weekend ci sarà intrattenimento con musica dal vivo dal pomeriggio fino al tramonto rosa, accompagnato da aperitivi, ottimi vini, birre artigianali e tanti altri servizi.

Ricordiamo che le prenotazione per Ombrelloni e Lettini possono essere fatte solo tramite SMS al numero +39 392 941264

Per conoscere tutti i prezzi e servizi offerti potete consultare il sito www.vanitybeach.it

