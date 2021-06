La disabilità in Sardegna: come abbattere le barriere architettoniche

Secondo alcuni dati INAIL la Sardegna è una delle regioni italiane con il più alto numero di disabili. Infatti su 1,6 milioni di abitanti 20 mila risultano essere affetti da disabilità. Il dato allarmante è che di questi, circa il 3% sono bambini.

La disabilità e in particolar modo quella motoria limitano tantissimo l'indipendenza e l'autonomia, provocando un vero e proprio malessere mentale. La situazione si aggrava di fronte a barriere architettoniche come porte strette, scale e marciapiedi senza rampe. Queste non danno la possibilità di completa mobilità a tutti coloro che hanno una limitata capacità fisica e motoria, temporanea o anche permanente.

Nel tempo si sono cercate determinate soluzioni per risolvere queste problematiche sociali. Attraverso un processo di sviluppo tecnologico si è arrivati alla realizzazione di un sistema elettromeccanico in grado di garantire lo spostamento su una rampa di scale. Questo impianto è chiamato montascale o servoscala.

Cos'è? A cosa serve?

Il montascale è un sistema che permette al disabile o all'anziano con problemi di mobilità, lo spostamento da un piano inferiore ad un piano superiore e viceversa. In questa maniere viene abbattuta una barriera architettonica come la rampa di scale. L'installazione di un montascale non ha necessità di un permesso comunale. Basterà semplicemente comunicare ai dipendenti dell'ufficio comunale l'inizio dei lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Per l'alimentazione di questo sistema elettromeccanico si utilizzerà il voltaggio di una qualsiasi presa elettrica domestica presente nell'abitazione e/o nell'edificio in questione.

Tipi di montascale

A seconda del tipo di trasporto, ci sono due tipi definiti di montascale. Il montascale a piattaforma permette lo spostamento di persone disabili che utilizzano una carrozzina o una sedia a rotelle tramite una pedana mobile. Quello a poltroncina invece consente un trasporto a tutti coloro non dotati di dispositivi medici e/o sanitari, attraverso una specifica sedia.

Altre tipologie di montascale derivano direttamente dal tipo di scala in cui verrà installato. Parleremo di montascale a chiocciola quando la scala sarà appunto a chiocciola. Curvilineo invece quando la scala sarà dotata di multi rampa. Infine rettilineo quando la scala sarà dritta.

Tutti questi montascale sono definiti fissi poiché ancora e fissati in maniera permanente alle rispettive rampe di scale. Inoltre esistono montascale mobili, quindi trasportabili e dotati di cinghie, cingoli e ruote.

Costi per l'installazione di un montascale

Il prezzo di un montascale varia a seconda di specifici fattori, utilizzi e installazioni. Questo perché viene realizzato su misura. Il primo elemento determinate è la lunghezza delle rotaie su cui scorrerà la pedana o la poltroncina.

Successivamente si dovrà tenere in considerazione il tipo di scala e la sua composizione.

Non solo. Il costo varia a seconda di dove viene eseguita l'installazione. Il montascale esterno prezzi sarà più alto rispetto ad un montascale interno a causa della maggiore attenzione nella manutenzione.

Altri fattori poi sono strettamente soggettivi. Infatti le personalizzazioni e i servizi aggiuntivi per determinate esigenze non faranno che lievitare i costi.

È possibile però usufruire di determinati vantaggi economici derivanti dal Governo Italiano. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati lo Stato potrà versare un contributo. Non solo. Col "Decreto Sviluppo", sempre per l'abbattimento di una barriera architettonica, si ottiene una detrazione IRPEF del 50%. Invece la detrazione IRPEF sarà del 19% per i portatori di handicap che l'utilizzano come spesa sanitaria. Infine, in generale lo Stato concede un'IVA agevolata al 4% per questo tipo di impianto sanitario.

Conclusioni

L'indipendenza e l'autonomia sono aspetti fondamentali della vita di ogni essere umano. La gente con problemi motori dovrà necessariamente pensare di installare un impianto di montascale. Al fine di poter condurre una vita normale abbattendo queste barriere architettoniche per una propria libertà di movimento.