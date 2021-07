L'era del Bitcoin, vivere di criptovalute

Spesso sentiamo parlare di Bitcoin e criptovalute, un mondo un tempo lontano e per pochi eletti, oggi invece alla portata di qualsiasi risparmiatore che investe in questa moneta, con la speranza di ottenerne un profitto in un breve-medio periodo. Grazie a delle app e dei software come bitcoin era, chiunque può decidere di mettere i propri soldi in investimenti di bitcoin, seguendo un algoritmo avanzato che consente di fare trading, analizzando i dati in tempo reale e utilizzandoli per ottenere la resa migliori possibile dai propri capitali, piccoli o grandi che siano.

La grande potenza del Bitcoin ha conquistato milioni di investitori che riescono ad avere un guadagno tale da fare una vera e propria attività che consente di vivere di questo “lavoro”.

Come tutti gli investimenti questo può avere ovviamente dei rischi, ma un’attenta analisi del mercato, delle oscillazioni dei prezzi, dell’andamento dei grafici, può sicuramente contribuire ed aiutare nella scelta del momento migliore per investire in bitcoin. Chiunque, può farlo, anche da casa senza particolari attrezzature, basta un pc, un notebook o un semplice smartphone collegato ad internet.

Si può decidere di investire “a mano” affidandosi a uno dei tanti broker online, oppure utilizzare degli applicativi che consentono di guadagnare entrate passive scambiando i bitcoin e altre criptovalute in modo totalmente automatizzato. Un’entrata primaria o secondaria che spesso consente di vivere una vita più agiata.

Spesso queste app permettono di fare investimenti con depositi minimi a partire da 250 dollari da investire negli scambi automatici, gli stessi possono crescere nel tempo e si può decidere di ritirare l’eventuale aumento di capitale in qualsiasi momento, in modo rapido e sicuro.