"Oltre dieci anni fa furono annunciati grandi progetti per la
piastra tecnologica dell'Arnas G. Brotzu, destinata a rivoluzionare
pronto soccorso, chirurgia e diagnostica in Sardegna, Si parlava di
un polo di eccellenza, con dodici sale operatorie ad alta
tecnologia, laboratori diagnostici, percorsi dedicati ai pazienti e
strutture moderne per il personale. Oggi, dopo oltre un decennio,
la piastra resta solo un annuncio, e ciò che era stato promesso
appare sempre più irrealizzabile". Lo dichiara. im una nota,
Gianfranco Angioni, responsabile regionale Usb Sanità.
"Intanto, la situazione dei reparti ospedalieri
è critica - attacca - I reparti sono cronicamente in
sovraffollamento, con letti insufficienti e personale costretto a
turni massacranti.
All'ospedale del Businco i lavori delle sale
operatorie procedono senza alcun cronoprogramma noto, mentre l'area
del sottopiano della Radiologia versa in completo stato di
abbandono, con interventi di ripristino mai iniziati.
Sull'ospedale del Bambino, che avrebbe dovuto
nascere come polo pediatrico avanzato, non si conoscono ancora i
tempi di realizzazione, creando incertezza su un presidio
fondamentale per la cura dei più piccoli.
"Un aspetto ancora più grave riguarda la
gestione degli accreditamenti regionali e delle dotazioni
organiche, che non rispondono al reale fabbisogno dei reparti -
sottolinea Angioni - È una responsabilità diretta della Regione
garantire che medici, infermieri, OSS e tecnici siano in numero
adeguato.
Invece, ogni giorno ospedali come il San
Michele, Businco e Cao devono fare i conti con carenze strutturali
e organici sottodimensionati, mettendo a rischio la sicurezza dei
pazienti e aggravando il lavoro di chi opera in condizioni già
estreme.
La Regione deve intervenire subito, senza alibi,
e correggere questa situazione inaccettabile".
Usb Sanità chiede chiarezza: "la piastra
tecnologica sarà realizzata o no? Non si possono più...
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