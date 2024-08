Ussana è pronta a tornare negli anni 90! 16 agosto arriva il live show anni 90 più grande d'Italia

Venerdì 16 agosto: Ussana si tuffa negli anni '90 con un evento imperdibile!

Ussana (SU) si prepara a vivere una notte magica e indimenticabile: per la prima volta arriva in paese il Live Show anni '90 più amato d'Italia, "Voglio Tornare Negli Anni 90". Un evento straordinario che sta facendo il giro del Paese, pronto a far riscoprire tutte le emozioni e i ritmi che hanno segnato un'intera generazione.

La serata sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, tra fiamme, coriandoli, stelle filanti e un'incredibile animazione. Dai grandi successi di Gigi d'Agostino e Gabry Ponte, agli inconfondibili suoni degli 883 e degli Eiffel 65, passando per le hit di Corona e molti altri, i nostri performer mixano i brani che hanno fatto la storia degli anni '90.

Il programma della serata prevede uno spettacolo unico nel suo genere, con effetti speciali come lo Snow Show, la Bubble Machine, lo Smoke Geyser e l'innovativo Sparkular. Non mancheranno mascotte, gadget esclusivi e un'area food & beverage per soddisfare tutti i gusti.

L'evento, completamente gratuito, avrà inizio alle ore 22:00 circa presso Piazza Aldo Moro. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, potete seguire la pagina Facebook "Festa Santa Maria Assunta in cielo 2024".

Non perdete l'occasione di rivivere i momenti più belli degli anni '90, in una serata che si preannuncia indimenticabile. Siamo tornati dal passato per farvi ballare!

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie