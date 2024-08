Grande Successo per la 5ª Edizione di "Calici a Torre delle Stelle"

Maracalagonis – La località di Torre delle Stelle ha ospitato sabato 10 agosto la quinta edizione di "Calici a Torre delle Stelle", un evento che ha saputo confermare il suo successo con un’affluenza straordinaria di pubblico e un programma ricco di emozioni.

Organizzata dall'Associazione Turistica Proloco Marese Maracalagonis, con il patrocinio del Comune di Maracalagonis e in collaborazione con la Cantina di Quartu Sant'Elena, l'evento ha saputo offrire ai presenti una serata indimenticabile, caratterizzata da un mix perfetto di vino, sapori, arte, musica e natura.

La serata si è aperta alle ore 19:00 con l'inaugurazione degli stand di artigiani e produttori locali, che hanno esposto i loro prodotti tipici, trasformando il Parco Giochi di via Sagittario in un vivace mercato all'aperto. Alle ore 20:00 è iniziata la tanto attesa degustazione dei vini della Cantina di Quartu Sant'Elena, un'eccellenza del territorio con sede proprio a Maracalagonis. Accanto ai vini, i partecipanti hanno potuto assaporare piatti tipici, che hanno esaltato i sapori autentici della tradizione locale.

L'atmosfera si è animata ulteriormente alle ore 21:00 con l'esibizione dal vivo della band musicale "Toy Hammer", un concerto offerto dall'Assessorato Cultura e Spettacolo del Comune di Maracalagonis, che ha entusiasmato i presenti con un repertorio vario e coinvolgente. La musica ha proseguito fino a tarda notte grazie ai DJ Simon Luca e Angelo Fraternali, che a partire dalle ore 22:00 hanno trasformato il parco in una pista da ballo sotto le stelle, con una selezione musicale per tutte le fasce d'età.

Non solo musica e gastronomia, ma anche un cielo stellato che ha regalato lo spettacolo delle stelle cadenti, rendendo la serata ancora più magica e suggestiva. La Sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, presente all'evento, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione, sottolineando l'importanza di iniziative che valorizzano le eccellenze locali e promuovono il territorio.

La manifestazione, fortemente voluta dal Presidente Alfredo Ercole Corona, è resa possibile ogni anno grazie all'incredibile impegno degli uomini e delle donne della Proloco, che con grande spirito di collaborazione riescono, ancora una volta, a creare un evento di successo per residenti e turisti della zona.

"Calici a Torre delle Stelle" si conferma così un appuntamento imperdibile dell’estate marese, capace di unire tradizione e modernità, enogastronomia e intrattenimento, in un contesto naturale di rara bellezza. Il successo di questa edizione pone solide basi per la crescita e l’espansione futura dell’evento, già atteso con trepidazione per l’anno prossimo.

