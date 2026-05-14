(Adnkronos) - Il capo della Border Patrol statunitense, Michael Banks, ha annunciato le proprie dimissioni con effetto immediato, diventando l'ultimo alto funzionario dell'Immigrazione a lasciare il Dipartimento per la Sicurezza interna (DhsS) dall'arrivo del nuovo segretario, Markwayne Mullin.

In una dichiarazione alla Cnn, Banks si è detto "orgoglioso" del lavoro svolto alla guida della Border Patrol, sostenendo di lasciare l'incarico con "il confine più sicuro della storia del Paese". Dopo quasi 37 anni di servizio pubblico, ha aggiunto, è arrivato il momento di "godersi la famiglia e la vita".

Banks era un veterano della Border Patrol e in passato aveva ricoperto il ruolo di 'zar dei confini' del Texas, lavorando come consigliere del governatore Greg Abbott durante l'operazione Lone Star, il piano con cui il Texas aveva risposto a quella che le autorità statali definivano una crisi migratoria sotto l'Amministrazione di Joe Biden.

La sua gestione del dossier migratorio gli era valsa il sostegno di Donald Trump, che lo aveva nominato alla guida della Border Patrol nel gennaio 2025.

Durante il mandato di Banks, il funzionario Gregory Bovino ha assunto un ruolo centrale nella stretta anti-immigrazione all'interno degli Stati Uniti, con il sostegno dell'allora segretaria del Dhs, Kristi Noem. Il suo approccio particolarmente aggressivo aveva però provocato tensioni interne all'agenzia.

L’uscita di Banks rappresenta il terzo cambio ai vertici del Dipartimento per la Sicurezza interna negli ultimi due mesi. Trump aveva rimosso Kristi Noem a marzo, dopo polemiche legate alle spese federali per campagne pubblicitarie considerate eccessive e dopo la morte di due cittadini statunitensi uccisi da agenti federali a Minneapolis. Lo scorso mese anche il direttore ad interim dell'Ice, Todd Lyons, aveva annunciato le dimissioni, ufficialmente per dedicare più tempo alla famiglia.