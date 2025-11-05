Sono almeno 7 le vittime dell'incidente aereo di un cargo Ups nello Stato americano del Kentucky. Il velivolo è precipitato martedì all'aeroporto internazionale di Louisville ed è esploso in una palla di fuoco poco dopo il decollo. A perdere la vita tutti e tre i membri dell'equipaggio oltre a 4 persone a terra. Ma non è chiaro quanti lavoratori o clienti fossero presenti al momento dell'incidente. Undici persone a terra sono rimaste ferite.

Le fiamme, divampate poco prima del tramonto, hanno innescato una serie di incendi in un'area industriale adiacente all'aeroporto, obbligando le autorità a sospendere le operazioni aeroportuali per l'intera notte. Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare.

La causa dell'incidente non è stata chiarita. Secondo la Federal aviation administration (Faa) statunitense, l'aereo McDonnell Douglas MD-11 è decollato dall'aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville intorno alle 17:15 (ora locale, le 22:15). Le immagini mostrano l'aereo schiantarsi pochi istanti dopo e trasformarsi in un'enorme palla di fuoco. La polizia ha dichiarato che l'aereo è precipitato a circa cinque chilometri a sud dell'aeroporto.

Una questione cruciale che gli investigatori esamineranno riguarda il motivo per cui un motore sembra essersi separato dall'aereo prima dell'incidente, secondo quanto riferito da una persona informata sulla questione, facendo riferimento ai filmati che mostravano detriti sul campo di volo.

La causa dell'incendio rimane sconosciuta. L'esperto di sicurezza aerea e pilota statunitense John Cox ha sottolineato la necessità per gli investigatori di determinare perché l'aereo, dotato di tre motori, non sia riuscito a restare in volo dopo l'incendio di uno di essi. Cox ha affermato: "È un incendio troppo grande per un normale e tipico incendio di motore. È molto, troppo grande", ha aggiunto: "Quell'aereo avrebbe dovuto volare con due motori. Quindi ora dobbiamo esaminare cosa ha causato il suo mancato volo", ha aggiunto.