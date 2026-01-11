Iran, Israele in massima allerta per possibile intervento Usa
Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, teatro di imponenti proteste contro il regime. A riferirne è Ha'aretz.
Nuove proteste sono scoppiate in serata a Teheran: decine di persone si sono radunate in un quartiere del nord della capitale nonostante il blackout di internet e la dura repressione delle autorità, come mostra un video verificato dall’Afp. Nel filmato, esplodono fuochi d’artificio su Punak Square, mentre i manifestanti battono pentole e intonano cori a sostegno dei sovrani Pahlavi, deposti dopo la rivoluzione islamica del 1979.
Il blocco nazionale di internet in Iran è ormai in vigore da oltre 60 ore. A dichiararlo è l'Osservatorio indipendente Netblocks. "La misura censoria rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e al benessere degli iraniani in un momento cruciale per il futuro del Paese", scrive su X, aggiungendo che il blackout "ha ormai superato le 60 ore".
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it