Us Open, troppo Alcaraz per Darderi: lo spagnolo domina contro l'azzurro e vola agli ottavi

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz avanza agli ottavi di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, ha sconfitto oggi venerdì 29 agosto l'azzurro Luciano Darderi, numero 34 del ranking Atp e 32 del seeding, con il punteggio di 6-2 6-4 6-0 in un'ora e 44 minuti.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie