Lecce-Milan 0-2, gol di Loftus-Cheek e Pulisic - Rivivi la partita

(Adnkronos) - Buona la seconda per il Milan. Oggi, venerdì 29 agosto, l'anticipo di Serie A regala ai rossoneri il primo successo in campionato. Al Via del Mare, contro il Lecce, è 0-2: decidono le reti di Loftus-Cheek e Pulisic, entrambe nella ripresa. Indicazioni positive per il Diavolo e per Allegri, che può tornare a Milano con almeno un paio di motivi per sorridere. La porta inviolata di Maignan e i gol dei centrocampisti, chiamati a più riprese nel pre-campionato.

Lecce-Milan viene trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, e sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie