Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventeranno genitori per la seconda volta. La coppia, nata a Uomini e Donne, ha annunciato sui social la nuova gravidanza con un video divertente pubblicato sui social.

Nelle immagini si vede l'ex tronista mentre asseconda tutte le voglie della compagna: dalle puntarelle al pane con la Nutella, fino alla spremuta d'arancia. Alla fine del video, Natalia si alza dal divano e accarezza il pancino che inizia a vedersi: "Non ho più voglia di niente ", scherza.

La didascalia recita: “Voglia [vò|glia], s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in stato di gravidanza”, confermando così le indiscrezioni che giravano sul web da alcuni giorni. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan della coppia.

Natalia e Andrea stanno insieme dal 2019, quando lui, tronista di Uomini e Donne, scelse tra le sue corteggiatrici, proprio Natalia. A gennaio 2023 avevano annunciato di aspettare una bambina, Ginevra, nata il 20 luglio 2023.