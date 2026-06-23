Università di Cagliari, al via quarta edizione della scuola di economia e diritto - Notizie

Le riforme europee del settore bancario e finanziario e le sfide poste dai nuovi rischi, dall'innovazione e dalla trasformazione digitale sono al centro della quarta edizione della scuola estiva di economia e diritto "Nuove frontiere del banking e della finanza ed evoluzione della regolamentazione" appena inaugurata e che si protrarrà fino a venerdì 26 giugno nell'Aula Baffi dell'Università di Cagliari in viale Sant'Ignazio. "L'evento, promosso dal dipartimento di scienze economiche e sociali della facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche - precisano dall'Ateneo - si propone come percorso di alta formazione e multidisciplinare in un contesto interessato da continui cambiamenti geopolitici, innovazione tecnologica, transizione sostenibile e nuove esigenze regolamentari". Le quattro giornate si rivolgono a studiosi, professionisti, dirigenti bancari, rappresentanti delle autorità di vigilanza e operatori del settore finanziario.La direzione scientifica della scuola è curata dai docenti Riccardo De Lisa e Giuseppe Boccuzzi. "La Scuola Estiva nasce da un lavoro costante e altamente professionale di analisi dei cambiamenti normativi che accompagnano l'evoluzione del settore bancario e finanziario. L'obiettivo è offrire una formazione che coniughi competenze accademiche ed esperienza professionale - ha spiegato De Lisa, - il valore aggiunto della Scuola, vista la pluralità dei coinvolti, risiede proprio nella possibilità di sviluppare un confronto aperto, dentro e fuori dall'aula.L'obiettivo è che ogni partecipante possa portare con sé conoscenze, strumenti e soluzioni concretamente applicabili nella propria attività professionale". All'inaugurazione ha partecipato anche Fabrizio Pilo, prorettore per il territorio e l'innovazione. Il programma spazia dai rischi emergenti che interessano il sistema finanziario all'analisi dell'andamento delle banche europee, dalla semplificazione normativa all'efficacia dell'azione di vigilanza. Il programma vede la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, della Banca d'Italia, della Consob, dell'European Banking Authority, del Single Resolution Board, dell'ABI, di importanti gruppi...

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