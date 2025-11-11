A un tratto però, il telefonino ha ripreso, alle loro spalle, Messi, ora attaccante dell'Inter Miami, tornato per qualche giorno in quella che è stata casa sua, con la maglia blaugrana addosso. L'argentino è entrato nell'inquadratura, con tanto di guardia del corpo al seguito, e ha suscitato la reazione incredula del ragazzo, rimasto letteralmente a bocca aperta.

"Ieri sera sono tornato in un posto che mi manca con l'anima. Un posto dove sono stato immensamente felice, dove voi mi avete fatto sentire mille volte la persona più felice del mondo", ha scritto Messi pubblicando foto che lo ritraggono all'interno del 'nuovo' Camp Nou, ancora chiuso per i lavori di ristrutturazione. L'argentino però non ha escluso un ritorno, anche se in altra veste: "Magari un giorno potessi tornare, e non solo per salutarti come giocatore, come non ho mai potuto fare...".