Cabras

Appuntamento venerdì al museo civico di Cabras

Mont’e Prama ha ancora molto da raccontare. E proprio il sito archeologico in cui 50 anni fa furono scoperti i Giganti sarà al centro della conferenza in programma venerdì prossimo, 22 marzo, al museo civico “Giovanni Marongiu” di Cabras, alle 18. L’incontro, a cura della Soprintendenza di Cagliari e Oristano, rientra nella rassegna “I venerdì al museo” organizzata dalla Fondazione Mont’e Prama.

Gli archeologi Alessandro Usai, direttore dello scavo, e Silvia Vidili faranno il punto sulle ricerche degli ultimi quattro anni.

La conferenza s’intitola “Mont’e Prama: una narrazione in divenire (campagne di scavo 2020-2024)”. Si parlerà dei risultati delle ultime ricerche effettuate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna sul sito in cui è stato riportato alla luce il complesso statuario ormai conosciuto in tutto il mondo.

Dopo un breve riepilogo dei precedenti interventi, già resi noti attraverso svariate pubblicazioni e presentazioni, l’esposizione verterà sui risultati delle campagne più recenti che hanno interessato il terreno della Confraternita del Rosario e il terreno confinante.

