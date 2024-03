A Terralba un film e tanti nuovi alberi per celebrare la Giornata mondiale delle Foreste

Terralba

Una pianta per ogni bambino nato nel 2023

Due giornate per celebrare la Giornata mondiale delle Foreste a Terralba, con le iniziative curate dal Comune in collaborazione con la sezione locale di Legambiente “S’Arrulloni”e l’associazione Granate Rosa.

Si parte domani – giovedì 21 marzo – con la proiezione del docufilm “Arbores” di Francesco Bussalai, che offrirà un approfondimento su decenni di disboscamento nell’Isola.

Sabato 23 marzo in programma l’evento “Un albero per la vita”. “Consiste nella piantumazione di tanti alberi quanti sono stati i nati nel 2023”, ha spiegato l’assessora all’Ambiente, Maura Mura. “Pianteremo 32 esemplari in totale, di cui 2 nella borgata di Tanca Marchese, nel giardino Fluminimaggiore, e altri 30 in via Montanaru, presso il parco Terralbesi lavoratori nel mondo”.

“Il Comune di Terralba ha deciso di aderire a questa iniziativa pur non essendo obbligata a farlo, in quanto la norma vincola solo i comuni al di sopra di 15.000 abitanti”, ha concluso l’assessora. “Ci teniamo tuttavia a celebrare l’importanza degli alberi come simboli e fonti di vita”.

Mercoledì, 20 marzo 2024

commenta

Fonte: Link Oristano

