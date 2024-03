Busachi

Nei paesi difficoltà e rubinetti a secco

Il rifacimento della condotta idrica a servizio dei paesi del Barigadu, che sta lasciando senz’acqua i centri abitati della zona del Lago Omodeo a causa dell’ennesimo guasto, sarà inserito in un progetto con il quale Egas parteciperà a un bando ministeriale.

Lo ha reso noto il sindaco di Busachi, Gianni Orrù, in seguito alla comunicazione del presidente dell’Ente di governo dell’Ambito della Sardegna.

“Ho ricevuto una sua telefonata”, ha spiegato Orrù che stamattina aveva denunciato l’assenza di acqua da giorni e i conseguenti disagi vissuti dai suoi concittadini e dagli altri paesi del Barigadu. “Il presidente mi ha annunciato che a breve redigeranno un progetto preliminare da presentare per un bando ministeriale sul rifacimento degli acquedotti annunciato per giugno e con una dotazione finanziaria di 8.370.000 euro”.

“Qualora questo progetto venisse finanziato dal Ministero starebbe comunque a significare che noi ancora per qualche anno dovremmo subire questa situazione di disagio per le nostre famiglie e per il nostro territorio”, ha commentato Gianni Orrù, che lamenta anche le condizioni fatiscenti della rete idrica a Busachi: “È stata realizzata negli anni ‘70, con perdite continue, inoltre è