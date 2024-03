Sostenibilità Incontro per presentare il progetto ai cittadini

Foto d'archivio

Nurachi

Incontro per presentare il progetto ai cittadini



Una comunità energetica che punta sulle rinnovabili per abbattere gli importi delle bollette: questo il progetto del Comune di Nurachi per far fronte alla crisi energetica nei prossimi anni e sostenere cittadini e imprese.

Il piano verrà presentato domani – martedì 26 marzo – alle 19 in un’assemblea nell’aula consiliare: sono invitati a partecipare soprattutto i titolari di attività economiche, le imprese e i professionisti del territorio.

Tra gli argomenti al centro dell’incontro la costituzione di un organismo di gestione integrato tra soggetti pubblici e privati, che coordini produttori, consumatori – o prosumer, ovvero produttori e consumatori allo stesso tempo – di energia elettrica, attraverso la condivisione delle quantità di energia prodotte all’interno della comunità.

Con la creazione della comunità energetica, i partecipanti riceveranno degli incentivi economici che premiano questa forma di condivisione.