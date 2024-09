Una capra resta incastrata tra le rocce, salvata dai vigili del fuoco

Nella giornata di ieri, la squadra 11 A del distaccamento dei vigili del fuoco di Tortolì è intervenuta prontamente presso il porticciolo di Santa Maria Navarrese, frazione del comune di Baunei, per un’operazione di soccorso insolita ma non per questo meno urgente: il recupero di una capra rimasta bloccata su una cengia rocciosa. L’allarme è stato lanciato da alcuni turisti presenti sul posto, i quali hanno riferito di aver notato l’animale in difficoltà sin dalla sera precedente. La capra, probabilmente in cerca di cibo o fuggita da un predatore, si era ritrovata intrappolata su una stretta sporgenza della scogliera, senza possibilità di muoversi né di risalire o scendere in sicurezza. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno subito valutato la situazione, decidendo di mettere in atto le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzate per operazioni di soccorso in ambienti impervi e difficilmente accessibili. Queste tecniche, che combinano competenze di speleologia, alpinismo e soccorso fluviale, si sono rivelate fondamentali per garantire il recupero dell’animale. L’operazione,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie