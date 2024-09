Un nuovo mega impianto fotovoltaico a Marrubiu: il progetto

Il termine per la presentazione delle osservazioni sul progetto agrivoltaico “ Marrubiu ” è imminente, fissato per sabato 6 settembre. Questa iniziativa, proposta da Iberdrola Renovables Italia S.P.A., prevede la realizzazione di un impianto da 57,60 megawatt di picco, con opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) che interesseranno i comuni di Marrubiu, Santa Giusta, Palmas Arborea e Oristano. Annunciato lo scorso 18 luglio, il progetto ha attirato l’attenzione non solo per le sue dimensioni e la sua portata, ma anche per le implicazioni che potrebbe avere su un territorio già fragile. Iberdrola Renovables Italia S.P.A., divisione della multinazionale spagnola leader nel settore dell’energia pulita, è conosciuta per il suo impegno verso la sostenibilità e l’innovazione. La compagnia si propone di raggiungere oltre 52.000 megawatt di capacità rinnovabile entro il 2025, un obiettivo ambizioso che riflette la crescente priorità di sviluppare soluzioni energetiche sostenibili. Tuttavia, il progetto “Marrubiu”, sebbene risponda a una necessità di transizione verso fonti energetiche rinnovabili, solleva questioni critiche che alimentano, ancora una volta, la speculazione energetica

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie