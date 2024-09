Cabudanne de sos Poetas 2024, la poesia risplende a Seneghe

Tra le vie storiche e i luoghi tradizionali di Seneghe i versi dei poeti dalla Sardegna e dal mondo ritornano per la ventesima edizione del Cabudanne de sos poetas 2024, nel lungo weekend da giovedì a domenica. Il festival più importante di poesia della Sardegna dal 5 settembre entra nel vivo con cinque appuntamenti dal pomeriggio alla sera tarda. L’esito del laboratorio della non-scuola del Teatro delle Albe in collaborazione con Perda Sonadora, il poeta cagliaritano Sergio Cicalò, Silvia Loddo e il libro dedicato a Maria Lai e alla Sardegna, il poeta Andrea Franzoni e Irene Loche in concerto. Il 5 settembre il Cabudanne de sos poetas entra nel vivo della programmazione. Partito a fine agosto con le anteprime vede un calendario ricco di appuntamenti e oltre 70 ospiti, tra poesia, teatro, musica, mostre, letture, laboratori, dibattiti, concerti, cinema, per celebrare il suo ventesimo anno di età. Il festival di poesia più importante della Sardegna vedrà nel lungo weekend fino all’8 settembre tanti incontri dalla mattina o dal pomeriggio fino alla sera tarda,

