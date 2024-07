Un mega yacht davanti alle coste di San Vero Milis

Un weekend di lusso davanti alle coste di San Vero Milis dove ha ormeggiato il mega yacht Pap’s Toy 3. L’avvistamento segna l’inizio della stagione estiva per le imbarcazioni da diporto nella regione, attirando l’attenzione di turisti e appassionati di nautica.

Il Pap’s Toy 3, che naviga sotto la bandiera del Regno Unito, è un’imbarcazione di notevole prestigio. Costruito dall’illustre cantiere navale italiano Sanlorenzo, il superyacht è stato consegnato nel 2021 e rappresenta l’eccellenza dell’ingegneria navale italiana. Con una lunghezza di 24,64 metri, una larghezza di 5,74 metri e un pescaggio di 1,8 metri, il Pap’s Toy 3 si distingue per le sue linee eleganti.

Il design interno ed esterno è studiato per garantire un’esperienza di lusso senza pari, con spazi dedicati sia al relax che all’intrattenimento. Il Pap’s Toy 3 può ospitare fino a 8 ospiti in cabine lussuose, assicurando un soggiorno confortevole e raffinato. Inoltre, l’equipaggio, composto da 3 membri inclusi il capitano, è altamente qualificato per garantire la massima sicurezza e assistenza durante la navigazione.

