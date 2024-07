Ritrovata Angela Salerno, continuano le ricerche di Michael e Carla

Angela Maria Salerno, 82 anni, è stata ritrovata questa mattina dopo che ieri i familiari avevano denunciato la scomparsa. L’anziana, originaria della provincia di Foggia, si era allontanata a piedi senza avvisare nessuno e senza portare con sé il cellulare, in seguito a una piccola discussione. In quel momento, era ospite a casa di amici. Mentre il ritrovamento della signora Salerno porta un po’ di sollievo, le ricerche si concentrano ora su altre due persone scomparse. Nella zona tra Luogosanto e Luras, le squadre di soccorso stanno cercando Michael, un giovane di 25 anni. Contemporaneamente, a Stintino, è in corso la ricerca di Carla Visentin, 75 anni. Le operazioni di ricerca, condotte in contesti diversi, coinvolgono squadre a terra supportate da unità cinofile, droni (Sapr) e specialisti in topografia applicata al soccorso (Tas). Inoltre, l’elicottero del nucleo di Alghero-Fertilia ha sorvolato l’area per tutto il giorno per fornire supporto aereo. Il dispiegamento di risorse è notevole. Oltre ai vigili del fuoco di Sassari, sono intervenuti rinforzi dai comandi di

