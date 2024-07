Croce Rossa Oristano, la squadra si rafforza con 11 nuovi volontari

Il Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Oristano ha accolto ieri 11, domenica 14 luglio, nuovi volontari, pronti a rinforzare i ranghi nei servizi di emergenza, urgenza e assistenza alle manifestazioni della provincia. Il corso di formazione, della durata di 54 ore, si è tenuto presso la sede dell’unità territoriale della Croce Rossa Italiana di Riola Sardo, culminando con l’esame pratico che ha certificato i partecipanti come Operatori di Trasporto Sanitario e Soccorso Avanzato (TSSA). Durante il corso, i volontari hanno acquisito competenze tecniche fondamentali, tra cui l’immobilizzazione e l’uso corretto dei presidi di trasporto del traumatizzato, la gestione delle principali patologie e le tecniche di trasporto sanitario. Sono stati addestrati a immobilizzare correttamente i pazienti, utilizzare i presidi in sicurezza e rilevare e comunicare accuratamente i parametri vitali durante le operazioni di soccorso. Gli istruttori della Croce Rossa Italiana hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai partecipanti, lodando il loro impegno e la dedizione dimostrata. I nuovi volontari hanno ricevuto un plauso particolare per aver

