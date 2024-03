Pau

Risultati e progetti per la sindaca Alessia Valente, dopo tre anni in municipio



La sistemazione di numerose strade, interventi per l’efficienza energetica, un progetto per stimolare la nascita di nuove imprese. E poi la valorizzazione del patrimonio boschivo, con il Parco dell’Ossidiana e il Bosco da fiaba, la promozione del Museo dell’Ossidiana e dell’area archeologica di Su Forru de Sinzurreddus, che presto potrebbe entrare a far parte del patrimonio dell’Unesco. A poco più di tre anni dall’elezione alla guida del Comune di Pau, la sindaca Alessia Valente ha pubblicato un bilancio di metà mandato , tra opere già realizzate e altri traguardi ambiziosi.

Con un finanziamento di 600.000 euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’amministrazione comunale ha provveduto alla manutenzione straordinaria della via principale del paese, via San Giorgio, e dei tratti più critici della strada Is Elmus-Tressussa, quella che porta al Monte Arci. Con le stesse risorse sono stati rifatti i marciapiedi di viale Monte Arci e viale Marmilla e sono stati messe a dimora una trentina di Jacarande. In più, la Regione ha garantito altri 240.000 euro che saranno destinati alla sistemazione di altre strade di Pau. Oltre 342.000 euro sono arrivati