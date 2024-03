Selargius

Accertamenti della polizia locale

Travolto da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, un uomo è finito in ospedale, in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto stamane, ancora in via Peretti ma stavolta in territorio di Selargius.

Si tratta del terzo investimento di pedoni negli ultimi mesi. A gennaio nelle stessa zona era morto un adolescente che si stava recando a scuola.

L’allarme è scattato intorno alle 7.30. Dopo l’urto, il pedone è stato sbalzato contro il parabrezza dell’auto. Un’ambulanza del 118 l’ha portato al pronto soccorso del “Brotzu” con diverse fratture alle gambe e un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Selargius.

Il ferito ha 40 anni, è stato investito da una Ford Ka. Al volante c’era una donna di 37 anni, che si è subito fermata per cercare di soccorrerlo.

