Villasor

Operazione dei carabinieri, arrestati un allevatore e una donna



Un dipendente trattato come schiavo, in un deposito abusivo di rottami e pezzi di ricambio di auto da rivendere online. Questa mattina all’alba i carabinieri hanno arrestato un allevatore di 44 anni e una donna di 35, tutti e due di Villasor.

Oltre che della gestione non autorizzata di rifiuti speciali, tutti e due sono gravemente indiziati anche del reato di riduzione in schiavitù nei confronti di un manovale di 45 anni: dopo essere stato assunto irregolarmente come servo pastore, l’uomo è stato sfruttato senza retribuzione, maltrattato, privato del cellulare, alloggiato in strutture fatiscenti. Non poteva allontanarsi dall’azienda e – per costringerlo a lavorare – l’avevano percosso e ferito.

Il poveretto era fuggito alla fine 2023 con l’aiuto della sorella e si era sottoposto a esami medico legali per far confermare le conseguenze fisiche dei maltrattamenti subiti.

I reati – in concorso – ipotizzati per datori di lavoro sono lesioni permanenti aggravate con deformazione dell’aspetto, riduzione in schiavitù, plagio, impiego di lavoratori in nero.

Stamattina hanno partecipato all’operazione nella zona di Bruncu Su Laccu i carabinieri di Villasor e Serramanna, assieme ai colleghi del Radiomobile della Compagnia di Sanluri e a dello Squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna”, con base ad Abbasanta.

All’allevatore – noto per altre vicende giudiziarie e in precedenza affidato in prova ai servizi sociali, come misura altrenativa al carcere – è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare in carcere. La donna invece è agli arresti domiciliari.

Attorno alla casa dei due sono state trovate circa 30 tonnellate di materiali, tra autoveicoli integri e rottami, carcasse di auto e parti di motori. Il materiale accumulato era poi venduto online, sul mercato dei ricambi: i carabinieri hanno recuperato la documentazione sugli affari conclusi negli ultimi mesi.

Lunedì, 5 febbraio 2024