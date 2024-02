Testimonianze Aveva 7 anni, fu portato via dopo una giornata al mare

Luca Locci

Gonnosnò

Aveva 7 anni, fu portato via dopo una giornata al mare



Una delle pagine più buie della storia sarda sarà raccontata nella tappa a Gonnosnò della rassegna itinerante “Chistionis”, venerdì 9 febbraio.

Si parlerà del sequestro di un bambino di sette anni, Luca Locci. A raccontare questa vicenda sarà lo stesso protagonista, in un incontro coordinato da Andrea Picchedda e con interventi di Marco Atzori.

Organizzato dalla Biblioteca Gramsciana con il sostegno dell’amministrazione comunale, l’appuntamento è alle 18 nell’ex sala consiliare.

Il 24 giugno 1978, la famiglia Locci aveva trascorso la giornata al mare, a Bosa, per poi fare rientro a Macomer al tramonto. Fu in quel momento, mentre la madre Paola era salita a casa, che il piccolo Luca, appena sette anni, venne portato via dai banditi dell’Anonima. Lo presero mentre giocava con gli amichetti di fronte a casa.

Scattò subito l’allarme, ma le strade deserte per la sfida mondiale tra Italia e Brasile favorirono la fuga dei banditi. Fu il secondo sequestro di un bambino in pochi mesi in Sardegna.

Il padre di Luca, Franco, concessionario della Fiat a Macomer e pilota automobilistico, si trovava a Macerata per una gara.

