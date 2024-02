Oristano

Ancora possibile chiede la somministrazione anche contro il Covid

Sono oltre diciottomila gli oristanesi che si sono vaccinati contro il virus dell’influenza ed oltre cinquemila si sono sottoposti al vaccino anti-Covid. È il bilancio finale tracciato dalla Asl 5 di Oristano della campagna vaccinale.

Avviata lo scorso 13 novembre dalla Asl 5 di Oristano e giunta a termine lo scorso 31 gennaio, la campagna è stata coordinata dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’azienda sanitaria oristanese, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras.

Nello specifico, sono stati somministrati 18.460 vaccini antiinfluenzali e 5.511 contro il contagio da Covid ad altrettanti cittadini. “Numeri importanti”, ha commentato sempre la dottoressa Marras, “soprattutto per il vaccino antiinfluenzale, anche grazie alla collaborazione dei medici di base, abbiamo ottenuto un risultato migliore rispetto allo scorso anno. Numeri inferiori per il vaccino Covid, anche perché molte persone in queste ultime settimane hanno contratto nuovamente il Coronavirus. Comunque gli abitanti di tutta la provincia di Oristano hanno dato prova di una grande voglia di prevenzione verso i due virus”.

Nonostante la chiusura della campagna vaccinale, i cittadini interessati possono ancora sottoporsi ai due vaccini. “Chi volesse, si può ancora vaccinare presso la nostra sede di Oristano o negli altri centri di igiene pubblica della provincia”, ha precisato la direttrice Marras.

Rimangono ancora valide, sempre e solo per i residenti negli 88 comuni dell’oristanese del territorio di competenza della Asl 5, le nuove modalità per l’accesso alle vaccinazioni nella sede dell’azienda sanitaria oristanese, in via Carducci senza bisogno di prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 17.

Per le vaccinazioni occorre presentarsi con la tessera sanitaria. Mentre per gli altri centri vaccinali del territorio dell’oristanese rimangono in vigore le modalità di accesso alle vaccinazioni già comunicate all’inizio della stessa campagna vaccinale.

